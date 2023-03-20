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06:49, 20 марта 2023Мир

Во Франции осудили слова посла Польши о конфликте с Россией

Французский политик Филиппо заявил, что слова посла Польши о конфликте с РФ угрожают миру
СюжетРоссия и НАТО:
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо . Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал слова посла Польши во Франции Яна Эмерика Росцишевского, который допустил вступление Варшавы в конфликт с Москвой. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Филиппо осудили слова Росцишевского и подчеркнул, что его заявление свидетельствует о нежелании НАТО и ЕС добиться мира и угрожает ему.

«Сумасшедшее заявление посла Польши во Франции: он объявляет о вступлении своей страны в войну против России, если [президент Украины Владимир] Зеленский проиграет. И Франция связалась с этой страной через НАТО и ЕС! Эти безумцы отказываются от мира!» — заявил французский политик.

Ранее Росцишевский назвал условие вступления Польши в конфликт с Россией и подчеркнул, что это произойдет при проигрыше Киева. «Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт», — отметил он.

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Марина Совина
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