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10:10, 20 марта 2023Забота о себе

Россиян предупредили о передающихся от питомцев инфекциях

Врач Сергеева не рекомендовала целовать домашних питомцев из-за риска передачи инфекций

Фото: Sopeya / Shutterstock / Fotodom

Некоторые инфекционные заболевания способны передаваться хозяину от домашних питомцев, поэтому, чтобы обезопасить себя, следует соблюдать меры предосторожности. Об этом в беседе с «Лентой.ру» россиян предупредила врач-инфекционист ИКБ №2 Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Сергеева.

По словам специалиста, человеку от домашних животных могут передаваться такие заболевания, как токсоплазмоз, бешенство, грибковые поражения кожи, орнитоз, глистные инвазии, лептоспироз. При этом некоторые из них в равной степени опасны и для животных, и для человека.

Например, бешенство. Данное заболевание может закончиться для больного животного и заболевшего человека летальным исходом

Татьяна Сергееваврач-инфекционист

Орнитоз, опасный для попугаев, воронов, голубей, нередко приводит к гибели птицы и к тяжелой пневмонии у хозяина, сообщила врач. А лептоспироз вызывает у человека тяжелые поражения почек и печени.

В качестве профилактических мер собеседница «Ленты.ру» посоветовала регулярно наблюдать своих питомцев у ветеринара и проводить своевременную вакцинацию. Кроме того, не стоит покупать животных и птиц с рук, обратила внимание она.

Только в специализированных магазинах и питомниках при условии, что животное прошло соответствующий осмотр ветеринара и имеет паспорт вакцинации

Татьяна Сергееваврач-инфекционист

Также инфекционист не рекомендовала целовать кошек и собак, разрешать им забираться на обеденный стол, спать в хозяйской постели и с детьми. Она также указала на необходимость своевременно убирать лотки и чистить клетки. Соблюдать личную гигиену, а именно — мыть руки после общения с питомцем.

«Дети любят приносить домой полевых мышей, других животных, пойманных в дикой природе. Этого делать категорически нельзя! Грызуны могут быть переносчиками серьезных заболеваний — иерсиниоза, геморрагической лихорадки с почечным синдромом», — поделилась врач.

Ранее британка купила к ужину охлажденную рыбу, которая оказалась живой, несмотря на заморозку. Женщина отказалась ее есть и сделала своим питомцем.

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Екатерина Смирная
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