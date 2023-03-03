Женщина купила охлажденную рыбу к ужину, полюбила ее и отказалась есть

Daily Star: британка приобрела на ужин золотого карася и сделала его питомцем

Жительница бород Челтнем, Великобритания, приобрела на ужин охлажденную рыбу и была в шоке, когда обнаружила, что рыба все еще жива, хотя была заморожена и провела двое суток во льду. Об этом сообщает Daily Star.

Синди Лао купила в Лондоне у торговца рыбой золотого карася. Она собиралась приготовить рыбу на ужин и положила ее в холодильник. Когда британка достала карася, ей показалось, что жабры рыбы шевелятся. Женщина позвала мужа, Пола Льюиса-Бормана. «Она позвала меня и спросила, что я думаю об этом. Жабры, определенно, шевелились», — рассказал мужчина.

Пол сомневался, стоит ли убивать рыбу, но Синди выступила против такого поступка. «Это чудо, что она до сих пор жива!» — заявила она. Пара быстро набрала ванну, чтобы запустить туда рыбу и продлить ей жизнь. Синди и Пол назвали карпа Лазарем, в честь человека, которого Иисус воскресил через четыре дня после смерти. Рыба некоторое время приходила в себя, но через несколько дней полностью оправилась от произошедшего. Пара полюбила рыбу и решила сделать ее питомцем.

«Нам негде держать его, кроме ванной, но к счастью, у нас есть еще одна душевая. Разумеется, он не мог оставаться там, и мы каждый раз пугались, когда нужно было сходить в туалет», — сказал Пол. Мужчина связался с участниками форума о питомцах, и карпу нашли новый дом. Лазаря забрала женщина, у которой есть достаточно большой для содержания рыбы пруд.

«Он через многое прошел. Он лежал среди мертвой рыбы и чуть не стал обедом. В тот день Синди, определенно, купила свежую рыбу. Мы рады, что теперь у него есть хороший дом. Женщина рассказала, что теперь у него есть друг — еще одна рыба, с которой они весело плавают в своем новом пруду», — описал британец новую жизнь Лазаря.

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