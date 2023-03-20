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19:55, 20 марта 2023Россия

Россиянка спрятала в подвал тело умершей от наркотиков новорожденной дочери

Жительница Ростовской области спрятала в подвал тело умершей после родов дочери

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Жительница Батайска Ростовской области спрятала в подвал тело своей дочери, умершей от отравления наркотиками после родов в домашних условиях. Об этом сообщает региональный Следственный комитет на своем сайте.

Как выяснило ведомство, в июне 2022 года россиянка самостоятельно родила в домашних условиях дочь, находясь при этом в состоянии наркотического опьянения. Через непродолжительное время ребенок скончался, так и не получив специализированной медицинской помощи. Как установила экспертиза, причиной смерти новорожденной девочки стало внутриутробное отравление наркотиком.

Следователи установили, что женщина, зная о своей беременности, не состояла на учете у врачей и при этом употребляла запрещенные вещества. Также стало известно, что до этого россиянка привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

В результате 34-летнюю женщину признали виновной по уголовной статье о причинении смерти по неосторожности. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы в колонии поселении.

В декабре 2022 года стало известно, что жительница Калужской области в течение месяца прятала в кладовке тело сгнившего заживо грудного сына. Как выяснило следствие, женщина оставляла ребенка без присмотра и кормила его один раз в сутки, пока сама пыталась устроить личную жизнь. В какой-то момент на коже младенца проявилось гниение, но россиянка решила не обращаться к врачам. В результате состояние мальчика ухудшилось, и он умер. Мать ребенка, испугавшись наказания, положила его тело в чемодан и спрятала в кладовке, при этом продолжив жить в той же квартире.

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Константин Лысяков
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