Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:24, 20 марта 2023Бывший СССР

Пашинян и Блинкен обсудили ситуацию в Лачинском коридоре

Пашинян и Блинкен обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Лачинском коридоре

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Лачинском коридоре. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает пресс-служба армянского премьера.

Так, стороны обменялись идеями по урегулированию отношений Армении и Азербайджана. Блинкен при этом выступил за немедленное открытие Лачинского коридора и заявил, что Вашингтон готов всячески это поддерживать.

Кроме того, Пашинян в ходе разговора выразил тревогу в связи с «растущей в последнее время агрессивной риторикой Азербайджана».

Ранее МИД Азербайджана заявил о необходимости создать контрольно-пропускной пункт (КПП) у въезда в Лачинский коридор. Отмечалось, что КПП позволит предотвратить «агрессивную политику и незаконные действия армянской стороны» в отношении Баку.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты перекрыли Лачинский коридор, требуя прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых. Армения обвинила Азербайджан в попытке добиться «исхода» армян из Нагорного Карабаха.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина началась в Кремле
Жительница Мариуполя заявила об угрозах ее семье после встречи с Путиным
Volkswagen попросит одобрения на продажу завода в России
В Подмосковье учительница пожаловалась Кадырову на угрозы родителей школьника
Moschino лишился креативного директора
Президент Чехии спрогнозировал перелом в конфликте на Украине
В российском городе жильцы обязали застройщика решить проблему с холодным жильем
Пенсионерка сломала руку в российской больнице
Пентагон выбрал австралийскую компанию для создания гиперзвукового самолета
Лавров оценил решение Армении по развертыванию миссии ОДКБ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.