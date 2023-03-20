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16:31, 20 марта 2023Мир

На Украине погиб воевавший на стороне Киева гражданин Чехии

МИД Чехии: на Украине погиб второй чешский гражданин, воевавший на стороне ВСУ

Фото: Marko Djurica / Reuters

На Украине 19 марта погиб гражданин Чехии, воевавший на стороне Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь чешского МИД Даниэль Дрейк, передает РИА Новости.

«Могу подтвердить, что в воскресенье на Украине погиб доброволец с чешским гражданством, который воевал на украинской стороне», — рассказал дипломат. Он уточнил, что на Украине смерть чешских граждан зафиксирована второй раз за год.

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Виктория Кондратьева
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