Стало известно о гибели наемника из Франции на Украине

Figaro: наемник из Франции погиб на Украине, его тело в ближайшие дни доставят на родину

Наемник из Франции, служивший на стороне Киева, погиб на Украине, его тело доставят на родину в ближайшие дни, пишет газета Le Figaro.

Как уточнило издание, 22-летний мужчина по имени Андреас, состоявший в Интернациональном легионе Украины, погиб в Донбассе 16 февраля. «Его тело должно быть возвращено в ближайшие дни», — уточнили журналисты.

Также стало известно, что под Артемовском погиб эстонский наемник, бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак.

Ранее командир группы Вооруженных сил России «Викинг» объяснил, что наплыв наемников на Украину вызван дефицитом мобилизационного ресурса. По его словам, дефицит людей компенсируется «бешеным количеством иностранных «сотрудников».