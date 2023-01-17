РИА Новости: наплыв наемников на Украину вызван дефицитом мобилизационного ресурса

Командир группы Вооруженных сил России «Викинг» объяснил, с чем связан наплыв иностранных наемников на Украину. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, мобилизационный ресурс Украины исчерпывается, а дефицит людей компенсируется «бешеным количеством иностранных "сотрудников"». «У них это официальная структура, с которой подписывается контракт, которая платит деньги, и ты едешь на работу», — заявил офицер.

Ранее в Белоруссии рассказали, что в посольствах Украины, которые находятся в разных странах, занимаются вербовкой наемников для участия в боевых действиях. Так, журналисты назвали Украину «центром притяжения для тысяч наемников со всего мира». «Националисты, расисты, радикалы, ультраправые — те, кто жаждет денег, и становятся членами украинского иностранного легиона», — отметили они.

В конце ноября прошлого года польская газета Niezależny Dziennik Polityczny сообщила, что больше всего участвующих в конфликте на стороне Киева наемников приехало именно из Польши.