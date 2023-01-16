В Белоруссии рассказали о вербовке наемников в посольствах Украины

«Беларусь 1»: посольства Украины занимаются вербовкой наемников для боевых действий

Телеканал «Беларусь 1» рассказал, что в посольствах Украины, которые находятся в разных странах, занимаются вербовкой наемников для участия в боевых действиях.

Так, журналисты назвали Украину «центром притяжения для тысяч наемников со всего мира». «Националисты, расисты, радикалы, ультраправые — те, кто жаждет денег, и становятся членами украинского иностранного легиона. А вербуют «солдат удачи» в посольствах Украины в разных странах», — отметили они.