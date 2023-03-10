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10:52, 10 марта 2023Бывший СССР

На Украине погиб эстонский наемник

Postimees: под Артемовском погиб эстонский наемник, воевавший на стороне ВСУ

Фото: Ashley Chan / Globallookpress.com

Под Артемовском (украинское название — Бахмут) погиб эстонский наемник, бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак. Об этом сообщило издание Postimees.

Сообщается, что Юрак стал первым эстонским наемником, погибшим в ходе военных действий на Украине. К украинскому «Интернациональному легиону» он присоединился осенью 2022 года.

По данным издания, эстонец погиб в результате артиллерийского обстрела под Артемовском.

В январе стало известно, что в боях на Украине погибли два наемника из Колумбии. Они находились в стране с декабря и служили в 49-м пехотном батальоне Вооруженных сил Украины.

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Алевтина Запольская
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