Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:41, 20 марта 2023Силовые структуры

Российский профессор выплатил штраф за похищение 28,5 миллиона рублей

В Перми профессор, похитивший 28,5 миллиона рублей, выплатил 700 тысяч рублей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Перми суд признал виновным профессора в хищении 28,5 миллиона рублей и обязал его выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 20 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Мужчину признали виновным в мошенничестве и присвоении денежных средств в особо крупных размерах. Следствие и суд установили, что преподаватель входил в ОПГ и участвовал в присвоении средств, которые выделялись на повышение квалификации преподавателей. Фигурант заключал с одной из местных организаций фиктивные договоры на переобучение, однако никаких занятий не проводилось.

Преподавателя приговорили к четырем годам условно и назначили штраф, сумма по которому была взыскана судебными приставами.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии врача из колонии оштрафовали за поддельную справку ради свободы заключенного.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Российские следователи возбудили дело в отношении прокурора и судей МУС
«Одноклассники» объявили о запуске эксклюзивного шоу
В Кремле объяснили решение отправить Чернышенко на встречу с Си Цзиньпином
The Weeknd пришел к соглашению с обвинившими его в плагиате музыкантами
Описана роль Китая в урегулировании украинского конфликта
В России назвали дефицитные марки автомобилей
Новостройки в России стали дешевле
Иностранец сообщил в полицию о стрельбе в одном из московских дворов
37-летняя женщина захлебнулась в бассейне в центре Петербурга
Члены синода УПЦ приехали в офис Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.