Российский профессор выплатил штраф за похищение 28,5 миллиона рублей

В Перми профессор, похитивший 28,5 миллиона рублей, выплатил 700 тысяч рублей

В Перми суд признал виновным профессора в хищении 28,5 миллиона рублей и обязал его выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 20 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Мужчину признали виновным в мошенничестве и присвоении денежных средств в особо крупных размерах. Следствие и суд установили, что преподаватель входил в ОПГ и участвовал в присвоении средств, которые выделялись на повышение квалификации преподавателей. Фигурант заключал с одной из местных организаций фиктивные договоры на переобучение, однако никаких занятий не проводилось.

Преподавателя приговорили к четырем годам условно и назначили штраф, сумма по которому была взыскана судебными приставами.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии врача из колонии оштрафовали за поддельную справку ради свободы заключенного.