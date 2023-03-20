Силовые структуры
Врача из российской колонии оштрафовали за справку для свободы заключенного
В КБР врача из колонии оштрафовали за поддельную справку ради свободы заключенного
В Кабардино-Балкарской Республике (КБР) суд приговорил к штрафу врача и члена комиссии колонии, подделавшему справку, сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Мужчину оштрафовали на 250 тысяч рублей.
По данным ведомства, медработник рассматривал вопрос освобождения заключенного, осужденного за мошенничество. Тот болел диабетом. Суд увидел заключение врача-хирурга и отпустил осужденного, чтобы избежать инсульта или гангрены.
Однако прокурор обжаловал решение. Выяснилось, что подпись на справке поддельная, а преступник — симулянт.
Ранее стало известно, что под Архангельском бухгалтер исправительного учреждения присвоила 2,5 миллиона рублей.