Врача из российской колонии оштрафовали за справку для свободы заключенного

В КБР врача из колонии оштрафовали за поддельную справку ради свободы заключенного

В Кабардино-Балкарской Республике (КБР) суд приговорил к штрафу врача и члена комиссии колонии, подделавшему справку, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Мужчину оштрафовали на 250 тысяч рублей.

По данным ведомства, медработник рассматривал вопрос освобождения заключенного, осужденного за мошенничество. Тот болел диабетом. Суд увидел заключение врача-хирурга и отпустил осужденного, чтобы избежать инсульта или гангрены.

Однако прокурор обжаловал решение. Выяснилось, что подпись на справке поддельная, а преступник — симулянт.

Ранее стало известно, что под Архангельском бухгалтер исправительного учреждения присвоила 2,5 миллиона рублей.