Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:55, 20 марта 2023Силовые структуры

Врача из российской колонии оштрафовали за справку для свободы заключенного

В КБР врача из колонии оштрафовали за поддельную справку ради свободы заключенного

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Кабардино-Балкарской Республике (КБР) суд приговорил к штрафу врача и члена комиссии колонии, подделавшему справку, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Мужчину оштрафовали на 250 тысяч рублей.

По данным ведомства, медработник рассматривал вопрос освобождения заключенного, осужденного за мошенничество. Тот болел диабетом. Суд увидел заключение врача-хирурга и отпустил осужденного, чтобы избежать инсульта или гангрены.

Однако прокурор обжаловал решение. Выяснилось, что подпись на справке поддельная, а преступник — симулянт.

Ранее стало известно, что под Архангельском бухгалтер исправительного учреждения присвоила 2,5 миллиона рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Суд арестовал все активы Volkswagen в России
В Венгрии пожаловались на попытки втянуть страну в украинский конфликт
Хасбик надел ставшие мемом высокие резиновые сапоги и рассмешил фанатов
Собянин рассказал о подготовке Москвы к весеннему сезону
Психолог назвал признаки токсичного партнера для отношений
На Украине покончил с собой курсант университета МВД
В российском регионе произошло два землетрясения
МИД КНР призвал МУС уважать юридический иммунитет глав государств
В московском аэропорту таможенники с собакой нашли чемодан с гашишем из Индии
Российский ребенок упал в костер во время игры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.