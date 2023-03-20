Бухгалтера российского исправительного учреждения обвинили в присвоении денег

Под Архангельском бухгалтер исправительного учреждения присвоила 2,5 миллиона рублей

В Архангельской области бывшего главного бухгалтера одного из исправительных учреждений Плесецкого района обвинили в присвоении денег. Об этом в понедельник, 20 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с 2017 года по июль 2022 года фигурантка похитила 2,5 миллиона рублей, составляя фиктивные документы. Деньги предназначались на нужды учреждения ФСИН.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение денежных средств, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»). Отмечается, что женщина признала вину.

Ранее стало известно, что на Сахалине начальник СИЗО дал взятку начальнику колонии, чтобы помочь другу получить условно-досрочное освобождение (УДО).