Начальник российского СИЗО дал взятку начальнику колонии и попал под следствие

На Сахалине начальник СИЗО дал взятку начальнику колонии, чтобы помочь другу получить УДО

Начальника ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Сахалинской области заподозрили в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в феврале фигурант согласился помочь за вознаграждение знакомому, который отбывал наказание в исправительном учреждении. Он пообещал товарищу получить условно-досрочное освобождение (УДО), длительные свидания и передачу вещей сверх нормы. За общее покровительство сотрудник СИЗО передал начальнику колонии, где отбывал наказание его друг, 50 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 291 («Дача взятки») Уголовного кодекса РФ. В настоящий момент решается вопрос об аресте начальника СИЗО.

Ранее стало известно, что в Орловской области двух сотрудников ГИБДД отправили в колонию на 7,5 года за взятку.

