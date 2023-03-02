Российские полицейские отправились в колонию за взятку от пьяного водителя

В Орловской области двух сотрудников ГИБДД отправили в колонию на 7,5 года за взятку

В Орловской области двух сотрудников ГИБДД признали виновными в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Осужденных отправили в колонию на 7,5 года, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в июле 2021 года осужденные получили информацию о находящемся на территории Мценского района водителе в состоянии алкогольного опьянения. Однако вместо того, чтобы задержать нарушителя, полицейские получили от родственницы пьяного россиянина взятку в 30 тысяч рублей и не стали привлекать его к административной ответственности.

«Совершенные преступления выявлены сотрудниками ОРЧ СБ совместно с коллегами из контрольно-профилактического отдела УГИБДД регионального УМВД. Один из обвиняемых уволен из органов внутренних дел, вопрос об увольнении другого будет решен по результатам рассмотрения уголовного дела в суде», — сообщает СКР.

1 марта сообщалось, что в Брянске начальника отдела МВД осудят за попытку получить пять миллионов рублей в виде взятки от коммерсанта.