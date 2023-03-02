Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:33, 2 марта 2023Силовые структуры

Российские полицейские отправились в колонию за взятку от пьяного водителя

В Орловской области двух сотрудников ГИБДД отправили в колонию на 7,5 года за взятку

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Орловской области двух сотрудников ГИБДД признали виновными в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Осужденных отправили в колонию на 7,5 года, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в июле 2021 года осужденные получили информацию о находящемся на территории Мценского района водителе в состоянии алкогольного опьянения. Однако вместо того, чтобы задержать нарушителя, полицейские получили от родственницы пьяного россиянина взятку в 30 тысяч рублей и не стали привлекать его к административной ответственности.

«Совершенные преступления выявлены сотрудниками ОРЧ СБ совместно с коллегами из контрольно-профилактического отдела УГИБДД регионального УМВД. Один из обвиняемых уволен из органов внутренних дел, вопрос об увольнении другого будет решен по результатам рассмотрения уголовного дела в суде», — сообщает СКР.

1 марта сообщалось, что в Брянске начальника отдела МВД осудят за попытку получить пять миллионов рублей в виде взятки от коммерсанта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Число погибших из-за атаки диверсантов в Брянской области выросло
Зарубежные туры резко подорожали
Названы три опасных для здоровья компонента в косметике
В Приднестровье заявили о миролюбивой позиции
Набиуллина рассказала о готовности «бегать с дубинкой» из-за некоторых банков
В России отреагировали на планы СБУ заочно судить депутатов Госдумы
Российские полицейские отправились в колонию за взятку от пьяного водителя
Россиян предупредили о скрытой опасности низкого давления
В России допустили возможность полного запрета ипотеки от застройщиков
В России появятся новые банкноты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.