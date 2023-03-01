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21:00, 1 марта 2023Силовые структуры

Сотрудника МВД осудят за попытку получить пять миллионов рублей от коммерсанта

В Брянске начальника отдела МВД осудят за попытку получить пять млн рублей от коммерсанта

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Начальник межмуниципального отдела МВД России «Брянский» предстанет перед судом за покушение на особо крупное мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, полицейский договорился с представителем коммерческой организации о том, что не будет привлекать сотрудников его фирмы к уголовной ответственности за вознаграждение в пять миллионов рублей. 14 октября 2022 года он получил от россиянина часть денег в размере миллиона рублей.

Потратить их не успел, так как в тот же день был задержан сотрудниками ФСБ и собственной безопасности.

Ранее сообщалось, что в ХМАО суд приговорил экс-полицейского к 13 годам колонии за взятки и хранение наркотиков.

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Елизавета Новикова
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