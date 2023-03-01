Сотрудника МВД осудят за попытку получить пять миллионов рублей от коммерсанта

В Брянске начальника отдела МВД осудят за попытку получить пять млн рублей от коммерсанта

Начальник межмуниципального отдела МВД России «Брянский» предстанет перед судом за покушение на особо крупное мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, полицейский договорился с представителем коммерческой организации о том, что не будет привлекать сотрудников его фирмы к уголовной ответственности за вознаграждение в пять миллионов рублей. 14 октября 2022 года он получил от россиянина часть денег в размере миллиона рублей.

Потратить их не успел, так как в тот же день был задержан сотрудниками ФСБ и собственной безопасности.

Ранее сообщалось, что в ХМАО суд приговорил экс-полицейского к 13 годам колонии за взятки и хранение наркотиков.