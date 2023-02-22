Российского экс-полицейского осудили на 13 лет за взятки и хранение наркотиков

В ХМАО суд приговорил экс-полицейского к 13 годам колонии за взятки и хранение наркотиков

В Нягани ХМАО-Югре суд приговорил экс-полицейского, бравшего взятки и хранившего наркотики, к 13 годам колонии строгого режима и обязал выплатить штраф суммой около 7 миллионов рублей. Об этом в среду, 22 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статьям 290 («Получение взятки»), 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»), 159 («Мошенничество»), 228 («Незаконное хранение наркотических средств») УК РФ.

Следствие и суд установили, что в ноябре 2018 года полицейский взял у местного жителя 15 тысяч рублей за прекращение в отношении него несуществующего уголовного дела. А в июне 2020 года потребовал 230 тысяч рублей от уклоняющегося от ответственности за приобретение и хранение наркотиков. При передаче части взятки фигурант был задержан, также у него было обнаружено более 1,2 грамма наркотиков.

Ранее сообщалось, что начальник отдела МВД в Челябинске незаконно изъял 1,2 миллиона рублей и квартиру у бухгалтера.