Начальника отдела МВД обвинили в незаконном изъятии денег и квартиры для друга

Начальник отдела МВД в Челябинске незаконно изъял 1,2 миллиона руб и квартиру у бухгалтера

В Челябинске начальника отделения отдела экономической безопасности УМВД по городу обвинили в превышении полномочий. Об этом во вторник, 21 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в 2020 году знакомый предприниматель обратился к правоохранителю с заявлением о краже главным бухгалтером его компании более 5 миллионов рублей. Фигурант возбудил дело в отношении бухгалтера и под угрозами изъял у нее 1,2 миллиона рублей и квартиру. Деньги и имущество он передал другу.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. В настоящий момент полицейский задержан. Вскоре решится вопрос о его аресте.

Ранее стало известно, что на Сахалине экс-начальника ОМВД осудили на семь лет за взятку от рыбодобывающей компании.