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10:02, 21 февраля 2023Силовые структуры

Бывшего начальника ОМВД осудили на семь лет колонии за взятку

На Сахалине экс-начальника ОМВД осудили на семь лет за взятку от рыбодобывающей компании

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Сахалинской области суд приговорил к семи годам лишения свободы бывшего начальника ОМВД России по городскому округу «Долинский» за коррупцию. Об этом во вторник, 21 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина признан виновным по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Взятка») и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд назначил ему штраф 1,5 миллиона рублей и лишил права три года занимать государственные должности.

По данным ведомства, фигурант получил вознаграждение от одной из рыбодобывающих компаний района за непроведение проверок во время лососевой путины и непривлечение к установленной законом ответственности фирмы и ее работников за допущенные нарушения. Общая сумма взятки составила полмиллиона рублей, однако правоохранителя задержали при получении первой половины.

Ранее стало известно, что в Калининграде суд дал три года полицейскому за избиение и угрозы подкинуть наркотики.

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Екатерина Власова
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