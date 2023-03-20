Помощник прокурора сбил россиянку на пешеходном переходе
В Екатеринбурге помощник прокурора Чкаловского района сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает издание E1.ru.
Сотрудник надзорного ведомства возвращался поздно вечером с работы и в темноте не заметил, что к переходу подходит потерпевшая. В результате он поздно заметил ее и не успел остановиться. Удар от столкновения был такой силы, что у машины разбилось лобовое стекло.
Помощник прокурора вызвал скорую. Прибывшим на место полицейским он объяснил, что задумался и поэтому поздно среагировал. Россиянка сейчас находится в больнице. Здоровью женщины был причинен вред средней тяжести.
В отношении водителя проводят служебную проверку.
Ранее в марте в Выборге Ленинградской области автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми.