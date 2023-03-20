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10:44, 20 марта 2023Среда обитания

В Москве стали реже покупать один вид жилья

Росреестр: число сделок с вторичным жильем в Москве сократилось на 20%

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В феврале 2023 года число сделок с вторичным жильем в Москве сократилось на 20,3 процента в годовом выражении. О том, что в столице стали реже покупать один вид жилья, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росреестра.

По итогам второго месяца года на вторичном рынке Москвы было заключено 10,7 тысячи договоров. Несмотря на снижение показателя относительно февраля 2022-го, в месячном выражении число сделок увеличилось на 39 процентов.

Всего за январь-февраль в столице зарегистрировали 18,4 тысячи сделок с готовым жильем, что на 19,2 процента меньше результата за аналогичный период в прошлом году. Глава Росреестра Игорь Майданов отметил, что показатель первых двух месяцев 2023 года является достаточно стабильным.

Ранее компания «Этажи» сообщила о росте цен на вторичную недвижимость в России — в феврале жилье подорожало до 7,5 процента. Заметнее всего положительная динамика оказалась в Краснодаре, Челябинске и Нижнем Новгороде. Эксперты считают, что цены на готовые объекты начали расти на фоне повышения ипотечных ставок по льготным программам на новостройки.

Александра Качан
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