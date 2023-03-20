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15:33, 20 марта 2023Интернет и СМИ

Российский ведущий назвал недостаток молодых артистов

Ведущий Юрьев заявил, что молодые артисты ведут себя менее профессионально, чем опытные

Кадр: «Современное здоровье» / YouTube

Один из ведущих утреннего шоу «Русские перцы» на «Русском Радио» Антон Юрьев назвал недостаток молодых звездных гостей. О трудностях работы с современными артистами он рассказал в интервью для проекта «Современное здоровье», запись беседы доступна на YouTube.

Российский ведущий заявил, что молодые звезды во время интервью ведут себя менее профессионально, чем их старшие коллеги. По словам Юрьева, если к ним в шоу приходит опытный артист, то он знает, «зачем он приходит, что ему нужно сделать и в каком состоянии ему нужно быть». «С молодыми ситуация такая. Они могут прийти и сказать: "Короче, я прилетел (...), ребят, давайте не будем сегодня играть, давайте я просто расскажу про свой новый альбом и уйду"», — уточнил он.

Юрьев добавил, что ему и его соведущим нравится, когда в студию приходит профессиональный артист и относится к ведущим так же, как они к нему.

Ранее авторы популярного YouTube-шоу «Вписка» Николай Редькин и Василий Трунов назвали самого сложного гостя. По их словам, тяжелее всего им было работать с российским рэпером Пашей Техником (настоящее имя — Павел Ивлев), который пришел на запись интервью нетрезвым.

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Олег Давыдов
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