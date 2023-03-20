ВСУ обстреляли окрестности двух российских приграничных сел

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ окрестностей двух сел

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окрестности двух сел Суджанского района Курской области — Гуево и Горналь. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

Глава области выразил мнение, что украинские войска целились по вышкам связи. По его словам, при обстреле пострадавших и разрушений не оказалось.

Накануне Старовойт сообщил об обстреле ВСУ населенных пунктов Троицкое, Елизаветовка, а также поселка Краснооктябрьский. В последнем снаряды повредили медпункт и четыре частных дома, сообщается о выбитых окнах и посеченных фасадах и крышах.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).