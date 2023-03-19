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15:12, 19 марта 2023Россия

Медпункт и жилые дома попали под обстрел ВСУ в Курской области

Курский губернатор Старовойт заявил об обстреле ВСУ приграничных населенных пунктов

Фото: Telegram-канал «Роман Старовойт»

В Курской области в воскресенье, 19 марта, под очередной обстрел со стороны ВСУ попали несколько приграничных населенных пунктов — Троицкое, Елизаветовка и поселок Краснооктябрьский, заявил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

В Краснооктябрьском снаряды повредили медпункт и четыре частных дома, сообщается о выбитых окнах и посеченных фасадах и крышах. Также в поселке оборвались линии электропередачи. Глава региона указал, что электрики приступили к устранению повреждений.

Всего в населенном пункте зафиксировано 10 прилетов снарядов. По словам Старовойта, обошлось без пострадавших.

Накануне, 18 марта, поселок Краснооктябрьский также был обстрелян с украинской стороны. Три снаряда попали в здание бывшего дома культуры, который в последнее время не работал. Старовойт заверил, что обошлось без пострадавших среди гражданских.

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Антон Похиляк
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