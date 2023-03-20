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20:43, 20 марта 2023Силовые структуры

В Москве подросток переделал пистолет в боевой и попал под следствие

В Москве подросток переделал пистолет из сигнального в боевой и попал под следствие

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве 16-летний подросток переделал сигнальный пистолет МР-371 в огнестрельное оружие и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Полиция установила причастность школьника к преступлению по статье 222 УК РФ («Незаконное хранение боевого пистолета»). Экспертиза показала, что оружие было переделано и теперь пригодно для стрельбы. Подросток находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что Химкинский суд Подмосковья приговорил к 8 годам задержанного в аэропорту с пистолетом гражданина США.

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Илона Палей
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