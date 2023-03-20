Малышева назвала неочевидный признак сифилиса

Врач Елена Малышева назвала безболезненные язвочки на теле первым признаком сифилиса

Врач-терапевт, доктор медицинских наук Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали неочевидный признак сифилиса. Специалисты заявили, что об этом опасном заболевании могут свидетельствовать безболезненные язвочки на теле. Выпуск доступен на сайте телеканала.

«Половые органы, губы и язык — это места первичного внедрения бледной трепонемы (возбудителя сифилиса — прим. «Ленты.ру»)», — предупредили врачи и отметили, что часто язвочки, которые свидетельствуют о развитии сифилиса, появляются именно в этих местах.

Медики объяснили, что изменения на пораженных участках внешне напоминают те, которые возникают при герпесе. «Отличие в том, что пораженное место не болит, не имеется вообще никакой боли», — подчеркнул Продеус. По этой причине люди часто не замечают образование какого-то повреждения, объяснили врачи. «Язвочка может быть на губе, на половых органах, на ноге — где угодно — она появится там, где произошел контакт», — заключила Малышева.

Ранее Малышева назвала популярный продукт, употребление которого может привести к облысению у мужчин. Доктор заявила, что потерю волос у мужчин могут провоцировать сладкие газированные напитки. По словам врача, при их употреблении у человека повышается уровень сахара в крови, в результате чего в организме начинают выделяться вещества, которые разрушают волосяные фолликулы, что и приводит к облысению.