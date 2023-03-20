Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:18, 20 марта 2023Путешествия

Турист захотел сделать фото на «Скале смерти», упал с высоты и чудом выжил

The Star: во Вьетнаме британский турист упал со скалы во время съемки и выжил

Фото: Marian Galovic / Shutterstock / Fotodom

Британский турист упал со «Скалы смерти» во время съемки на самом ее краю и чудом выжил. Об этом сообщает The Star.

Инцидент произошел во Вьетнаме, в провинции Хазянг. Мужчина захотел сделать фото на популярной, но смертельно опасной скале. Он поднялся на самых верх, поскользнулся и упал с высоты двух метров. Турист получил лишь травму ноги и был доставлен в больницу после оказания первой помощи.

Материалы по теме:
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов. Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов.Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
24 сентября 2021
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибшийЧто известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
18 января 2021

Место в коммуне Пай Лунг, получившее название «Скала смерти», имеет опасный ландшафт с каменистой поверхностью. Местные власти установили там предупреждающий знак, однако путешественники продолжают подниматься туда и делать фотографии.

Ранее в Таиланде на железной дороге, известной как «Дорога смерти», погиб турист, пытавшийся сделать селфи во время движения поезда. Сообщалось, что мужчина открыл дверь вагона и высунулся наружу, чтобы сфотографироваться, но поскользнулся и выпал на ходу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в выборах после слов Си Цзиньпина
Центробанк запретит использовать SWIFT в России
Россиянин убил экс-жену из-за квартиры и подстроил ее исчезновение
Путин потребовал от МВД навести порядок с выдачей паспортов в новых регионах
Москвичка купила курящему сыну мухоморы для избавления от вредной привычки
Турист захотел сделать фото на «Скале смерти», упал с высоты и чудом выжил
Мужчина сделал ремонт на кухне и нашел бесценные рисунки возрастом 400 лет
Молдавский боец ММА умер после ДТП в возрасте 27 лет
Семья впервые показала Брюса Уиллиса на видео после объявления его диагноза
Отец основателя группы Cream Soda прокомментировал гибель сына
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.