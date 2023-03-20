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12:08, 20 марта 2023Среда обитания

В Москве затянулась новогодняя распродажа жилья

«Метрум»: новогодние скидки на первичное жилье в Москве сохранились в марте

Фото: Unsplash

Характерные для декабря скидки на жилье в Москве сохранились в начале весны. О том, что новогодняя распродажа недвижимости в столице затянулась, сообщает РБК со ссылкой на данные компании «Метрум».

В марте число новостроек Москвы, где предлагаются скидки, осталось на декабрьском уровне — 150 проектов. При этом размеры скидок продолжили увеличиваться. В декабре дисконт доходил до четырех процентов, сейчас — до пяти. «Речь идет исключительно об открыто заявляемых акциях. Вместе с тем сегодня абсолютное большинство девелоперов готовы предоставлять клиентам скидки в ходе индивидуальных переговоров», — добавила управляющий партнер компании Надежда Коркка.

Эксперт подчеркнула, что такое количество акций нетипично для марта. Кроме того, обычно скидки не распространены столь широко и в новогодние праздники. Сохранение дисконтов связано с геополитическими вызовами, которые привели к спаду покупательской активности. На ситуацию также повлияло решение Центробанка ограничить выдачу околонулевой ипотеки. «Скидки оказались едва ли не единственным действительно эффективным маркетинговым инструментом в арсенале многих девелоперов», — пояснила Коркка.

Ранее сообщалось, что в феврале в Москве выросли скидки на вторичное жилье. По итогам месяца средний дисконт составил 9,89 процента.

Александра Качан
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