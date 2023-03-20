Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:19, 20 марта 2023Культура

Умер сооснователь рок-группы Hawkwind Мик Слэттери

На 78-м году жизни скончался гитарист и сооснователь рок-группы Hawkwind Мик Слэттери

Фото: Christie Goodwin / Redferns / Getty Images

Умер британский гитарист и сооснователь рок-группы Hawkwind Мик Слэттери. Об этом сообщает NME со ссылкой на родственников музыканта.

Слэттери скончался дома 17 марта в окружении близких после «непродолжительной болезни». Ему было 77 лет.

Мик Слэттери играл в оригинальном составе психоделик-рок-коллектива Hawkwind вместе с Дэйвом Броком. До этого музыканты играли в коллективе Famous Cure в 1967 году. В новой группе Слэттери пробыл недолго, в 1969-м ему на замену пришел Хью Ллойд-Лэнгтон. Гитарист продолжал писать музыку вместе с членами Hawkwind после своего ухода из него.

Ранее сообщалось о смерти знаменитого американского музыканта Бобби Колдуэлл. Звезда ритм-н-блюза умер после продолжительной болезни. Известно, что в течение последних пяти лет Колдуэлл почти не двигался и страдал от сильных болей. Ему был 71 год.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Комментарии отключены
Последние новости
Тело основателя группы Cream Soda обнаружили в Волге
Раскрыты подробности «самого народного шоу» российского ТВ
МИД признал отсутствие прогресса по выполнению российской части зерновой сделки
В ВСУ допустили превращение Авдеевки в Артемовск
ВСУ обстреляли окрестности двух российских приграничных сел
Российский пенсионер заживо сгорел в своей квартире из-за непотушенной сигареты
Лавров обвинил Запад в спонсировании цветных революций на Южном Кавказе
В ДНР рассказали об отбитых контратаках украинской армии
Более четверти российских работодателей приготовились к сокращениям
В офисе Зеленского отказали иерархам УПЦ во встрече
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.