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14:33, 16 марта 2023Культура

Умер знаменитый ритм-н-блюз музыкант Бобби Колдуэлл

Звезда американского ритм-н-блюза Бобби Колдуэлл скончался на 72-м году жизни

Фото: Jason Kempin / Getty Images for BET

Скончался знаменитый американский музыкант Бобби Колдуэлл. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию Pitchfork.

Отмечается, что звезда ритм-н-блюза умер после продолжительной болезни. Известно, что в течение последних пяти лет Колдуэлл почти не двигался и страдал от сильных болей. Ему был 71 год.

Колдуэлл известен как талантливый певец, виртуозный барабанщик, продюсер, автор популярных песен, аранжировщик и один из основателей групп Captain Beyond и Armageddon. Самым известный хитом Колдуэлла считается What You Won't Do for Love 1978 года, который исполняло множество артистов и коллективов, включая Boyz II Men и Майкла Болтона и других.

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Сергей Равин
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