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13:20, 20 марта 2023Россия

В Ленобласти школьница попала в реанимацию после нападения домашнего шарпея

В Сестрорецке Ленобласти школьница попала в реанимацию после нападения домашнего шарпея

Фото: M.Peinado / Wikimedia

В Сестрорецке Ленинградской области 15-летняя девочка попала в реанимацию после нападения шарпея. Об этом сообщает 78.ru.

Школьницу доставили в больницу днем ранее, 19 марта. По данным издания, домашняя собака напала на подростка после того, как ее спровоцировал младший ребенок.

Врачи диагностировали у пострадавшей открытый перелом костей левого предплечья со смещением отломков, открытый перелом костей правого предплечья без смещения и множественные кусаные раны конечностей. Состояние оценили как тяжелое и поместили ее в реанимацию.

Ранее в марте в Алуште на южном берегу Крыма на возвращавшуюся домой женщину на улице напал алабай. Инцидент попал на видео с камер наружного наблюдения.

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Евгения Куликова
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