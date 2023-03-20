Россияне пожаловались на сокращение соцпакета

Четверть работников пожаловались на сокращение соцпакета и бонусов в 2022 году

Четверть россиян пожаловались, что в 2022 году им сократили соцпакет и бонусы от работодателей. Об этом говорят результаты совместного исследования онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и Исследовательского центра «Зарплаты.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Об урезании льгот заявили 80 процентов транспортников, 60 процентов врачей, 50 процентов работников сферы туризма и 42 процента строителей. Из числа опрошенных 23 процента обратили внимание на сокращение пакета ДМС, а 15 процентов вовсе лишились этой опции. Также работодатели стали экономить на корпоративном транспорте (15 процентов), компенсации питания (13 процентов) и оплате расходов на детей (13 процентов).

Более половины опрошенных (58 процентов) признались, что готовы поменять работу, чтобы расширить свой соцпакет. Пять процентов заявили, что их устраивают имеющиеся бонусы, и им нет смысла уходить к другому работодателю.

48 процентов респондентов заявили, что благодаря соцпакету экономят до десятой части зарплаты. Еще девять процентов экономят до пятой ее части.

Опрос проходил в феврале 2023 года, он затронул 1600 жителей городов-миллионников в возрасте от 18 до 56 лет.

Годом ранее россияне называли основным фактором при выборе работы стабильность компании. Об этом тогда заявили 59 процентов соискателей. На втором месте оказался уровень зарплаты (56 процентов опрошенных). Примерно для трети работников оказались важны комфортные условия труда, для 27 процентов — расположение места работы, а для 25 процентов — коллектив. Социальный пакет и материальные бонусы как аргумент при выборе работы рассматривали лишь семь процентов сотрудников.