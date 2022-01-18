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Россияне назвали главные факторы при выборе работы

Опрос «Работа.ру»: 59% россиян назвали стабильность основным фактором при выборе работы

Фото: Zamir Usmanov/ Globallookpress.com

Россияне в опросе сервиса «Работа.ру» назвали главные факторы при выборе работы. Так, более половины респондентов (59 процентов) сочли основным критерием стабильность, в то время как в 2021 году этот пункт отметили 46 процентов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Стабильность компании-работодателя к 2022 году вышла в лидеры по значимости для соискателей, что можно назвать важным последствием пандемии коронавируса. Рынок труда заметно меняется, к концу прошлого года он стал соискательским, и теперь при поиске работы всё больше внимания обращают не только на возможность заработать, но и на условия труда», — указал директор по продукту «Работы.ру» Евгений Бобков.

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При этом высокий уровень зарплаты остался важен для 56 процентов опрошенных, 30 процентов отметили комфортные условия труда, а для 27 процентов значимым фактором оказалось расположение места работы, а для 25 процентов — коллектив.

Хороший руководитель оказался важен для 19 процентов россиян, 14 процентов рассматривают варианты с гибким графиком. Для 13 процентов принципиален профессиональный рост, а 12 процентов респондентов хотели бы работать удаленно.

В меньшей степени участников опроса интересует соцпакет и нематериальные бонусы (семь процентов), интересные задачи (шесть процентов), возможность приносить пользу обществу (четыре процента) и быстрый карьерный рост (три процента).

Ранее эксперты рассказали, что увеличить трудовой стаж можно, если человек имеет неучтенные периоды трудовой деятельности, например, из-за невыплаты работодателем взносов в Пенсионный фонд России (ПФР). Если человек работал по гражданско-правовому договору (ГПД), то в стаж зачтется период оказания услуг или работ. Также учесть стаж для назначения пенсии могут и индивидуальные предприниматели.

Марина Совина
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