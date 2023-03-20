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09:50, 20 марта 2023Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал повышающий риск диабета напиток

Врач Александр Мясников назвал виноградный сок повышающим риск диабета напитком

Фото: Flotsam / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал виноградный сок напитком, употребление которого повышает риск развития сахарного диабета. Об этом доктор рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Сахар не вызывает диабет II типа, его вызывает наследственная предрасположенность и многие факторы окружающей среды, как переедание, избыток калории», — напомнил специалист.

Врач также отметил, что спровоцировать появление диабета также может употребление виноградного сока. «Возьмем здорового человека с факторами риска для диабета: виноград сам по себе, как и ряд других фруктов и ягод, может снимать у него риски перехода в диабет, а виноградный сок уже нет — он увеличивает риски», — объяснил медик.

Ранее Мясников предупредил россиян, что сахарозаменители могут быть смертельно опасны. Доктор заявил, что сахарозаменители, которые содержатся в диетических напитках и других продуктах без сахара, повышают риск инфаркта и инсульта, а также могут привести к развитию рака.

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Олег Давыдов
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