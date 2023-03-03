Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:24, 3 марта 2023Интернет и СМИ

Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности сахарозаменителей

Врач Мясников заявил, что напитки с сахарозаменителями повышают риск инфаркта и инсульта

Фото: Neha Deshmukh / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что сахарозаменители могут быть смертельно опасны. В своем Telegram-канале доктор заявил, что сахарозаменители, которые содержатся в диетических напитках и других продуктах без сахара, повышают риск инфаркта и инсульта, а также могут привести к развитию рака.

«Хотите сладкого — съешьте кусачек сахара или ложечку меда. Это намного полезнее рекламируемых сахарозаменителей!» — призвал специалист. При этом, по его словам, в последнее время на фоне эпидемии ожирения и диабета резко усилилась реклама сахарозаменителей.

«Аспартам, сорбит, стевия, сахарин, эритритол и множество других. Вы их не принимаете? Ха-ха, принимаете!» — написал врач. Он пояснил, что указанные сахарозаменители содержатся в диетических напитках, производители которых заявляют о нулевой калорийности, мороженом, желе, жевательных резинках, конфетах, выпечке и йогуртах.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
7 декабря 2022
Самый жир. Проблемы с лишним весом угрожают здоровью людей и бьют по экономике стран. Как мир борется с вредной едой?
Самый жир.Проблемы с лишним весом угрожают здоровью людей и бьют по экономике стран. Как мир борется с вредной едой?
29 января 2023

Медик отметил, что множество людей с ожирением и диабетом употребляют сахарозаменители на постоянной основе, что в конечном итоге приводит к еще большему набору веса и повышению уровня глюкозы. «Объяснение этому лежит в плоскости понимания роли микробиома в нашем организме — бактерий, которые живут у нас в кишечнике», — пояснил он.

Микробиом, как отметил Мясников, регулирует ось «кишечник — мозг», от которой зависит аппетит, скорость метаболизма и чувствительность к инсулину. «И вот сахарозаменители нашему микробиому совершенно не нравятся», — подчеркнул он.

Согласно исследованиям, сахарозаменитель сахарин, например, может провоцировать рак, из-за чего с 1970 года его запретили, рассказал доктор. «Спустя шесть лет действие не подтвердилось и его разрешили опять», — добавил он. Однако доказано, что люди, применяющие сахарозаменители, особенно эритритол, чаще сталкиваются с инсультами и инфарктами, отметил врач.

Помимо этого, как рассказал Мясников, сахарозаменители усиливают действие алкоголя и замедляют его выведение из крови. В то же время у собак, например, сахарозаменители могут вызвать токсическое поражение печени, заключил специалист.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял популярный миф о сахаре. Специалист заявил, что тростниковый сахар не полезнее белого.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Путин обсудил с Совбезом меры антитеррористической защиты
Российская блогерша Аня Покров продала роскошные машины за миллионы рублей
В России пенсионерка обварилась кипятком в ванне и умерла
Певица Ханна показала синяки на ягодицах
В России выросло число переданных в суды уголовных дел о коррупции
Очевидец описал момент падения сбитого над ДНР самолета
Расшифрованы данные черного ящика разбившегося в Броварах вертолета
На Украине настоятеля храма УПЦ обвинили в госизмене
Стали известны детали нового мегапроекта в России
Россияне бросились арендовать жилье в одной пляжной стране
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.