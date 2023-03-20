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12:42, 20 марта 2023Моя страна

«Умные» спортплощадки появятся в двух населенных пунктах Кабардино-Балкарии

«Умные» спортплощадки появятся в городе Чегем и селе Кенделен в Кабардино-Балкарии

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

«Умные» спортивные площадки планируют построить в двух населенных пунктах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, упомянутые спортплощадки появятся в городе Чегем и селе Кенделен. Отмечается, что рабочие оборудуют два места для занятий спортом с доступом в интернет, чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную программу тренировок и следить за правильностью выполнения упражнений.

Помимо этого, власти установили новые площадки, а также приобрели инвентарь для сел Аргудан, Дугулыбгей, Эльбрус, Бабугент. Вдобавок в 2023-м в Нальчике должны завершить строительство двух крупных объектов — ледового катка с искусственным покрытием и спорткомплекса для занятий пятиборьем.

В ноябре 2022 года в Кабардино-Балкарии высадили пять тысяч молодых саженцев в рамках всероссийской акции «Сохраним лес».

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Майя Пономаренко
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