«Умные» спортплощадки появятся в двух населенных пунктах Кабардино-Балкарии

«Умные» спортплощадки появятся в городе Чегем и селе Кенделен в Кабардино-Балкарии

«Умные» спортивные площадки планируют построить в двух населенных пунктах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, упомянутые спортплощадки появятся в городе Чегем и селе Кенделен. Отмечается, что рабочие оборудуют два места для занятий спортом с доступом в интернет, чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную программу тренировок и следить за правильностью выполнения упражнений.

Помимо этого, власти установили новые площадки, а также приобрели инвентарь для сел Аргудан, Дугулыбгей, Эльбрус, Бабугент. Вдобавок в 2023-м в Нальчике должны завершить строительство двух крупных объектов — ледового катка с искусственным покрытием и спорткомплекса для занятий пятиборьем.

В ноябре 2022 года в Кабардино-Балкарии высадили пять тысяч молодых саженцев в рамках всероссийской акции «Сохраним лес».