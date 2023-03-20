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16:56, 20 марта 2023Силовые структуры

Суд заочно арестовал обвиняемую в дискредитации армии российскую студентку

В Архангельске суд заочно арестовал российскую студентку, обвиняемую в дискредитации армии
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Приморский районный суд Архангельской области заочно арестовал студентку Северного Арктического федерального университета Олесю Кривцову (внесена в список экстремистов и террористов) за нарушение условий пребывания под домашним арестом. Об этом сообщает ТАСС.

Студентку обвинили в дискредитации российской армии и оправдании терроризма после того, как она сделала репост в чат однокурсников и выложила в свои соцсети истории о взрыве на Крымском мосту. В конце декабря 2022 года Кривцову задержали и избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий, а в начале января назначили домашний арест. Однако 15 марта в Telegram-канале, посвященному делу студентки, появилась информация, что студентка находится в Литве. МВД России объявило ее в розыск.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал на 150 тысяч рублей депутата Абдалкина, смотревшего Путина с лапшой на ушах.

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Илона Палей
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