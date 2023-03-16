Суд наказал смотревшего Путина с лапшой на ушах депутата за дискредитацию армии

Суд оштрафовал на 150 тысяч рублей депутата Абдалкина, смотревшего Путина с лапшой на ушах

Новокуйбышевский городской суд Самарской области признал виновным по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России местного депутата Михаила Абдалкина, который смотрел послание президента Владимира Путина Федеральному собранию с лапшой на ушах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Лапузина.

По словам правозащитника, депутату Самарской губернской думы от партии КПРФ назначили наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Адвокат подчеркнул, что защита планирует обжаловать это решение, так как считает его противоречащим главе Конституции России о правах человека.

Как пишет агентство, первое заседание по делу депутата состоялось 7 марта. На нем Абдалкин заявил, что не признает вину в дискредитации российской армии. Политик подчеркнул, что партия КПРФ поддерживает ВС России и военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации. В качестве одного из доводов в свою защиту Абдалкин сообщил, что принимал участие в сборе гуманитарной помощи для военных.

Ранее председатель КПРФ Геннадий Зюганов пообещал разобраться с делом депутата Абдалкина. Однако он не стал прямо отвечать на вопрос о том, будут ли исключать политика из фракции, подчеркнув, что это внутрипартийное дело.

21 февраля Абдалкин опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» кадры, на которых он смотрит послание президента Федеральному собранию с макаронными изделиями на ушах. Это возмутило депутата Госдумы Александра Хинштейна, который заявил, что пока «Зюганов с трибуны восхищается вчерашним посланием президента, заверяя, что антипрезидентских "выпадов больше не будет"», его однопартиец «демонстрирует прямо противоположную линию».