Экс-глава администрации Тайваня посетит материковый Китай

Экс-глава администрации Тайваня Ма Инцзю посетит материковый Китай с 27 марта по 4 апреля

Экс-глава администрации Тайваня Ма Инцзю посетит материковый Китай с 27 марта по 4 апреля, об этом сообщает тайваньское Центральное информационное агентство со ссылкой на исполнительного директора Фонда политика Сяо Сюйцэня.

Это будет первым визитом бывшего руководителя администрации острова на материковую часть с 1949 года. Ма Инцзю планирует посетить Нанкин, Ухань, Чанша, Чунцин и Шанхай.

Сяо Сюйцэнь отметил, что политик побывает в ряде исторических мест, в том числе посвященных Синьхайской революции и войне против японских захватчиков. Он также побывает в высших учебных заведениях и встретится со студентами.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии закрытия первой сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил, что Китай намерен неуклонно продвигать процесс воссоединения с Тайванем.

