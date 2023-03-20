Россиянин побывал в Таиланде и назвал худший город для путешествий весной

Блогер Кутовой назвал тайский город Чиангмай худшим для посещения в «горящий сезон»

Российский путешественник Алексей Кутовой побывал на севере Таиланда и порекомендовал туристам избегать посещения района с февраля по май. Подробности он раскрыл в личном блоге на платформе «Дзен».

Блогер предупредил, что с конца зимы начинается так называемый «горящий сезон», который длится всю весну: фермеры жгут свои поля, чтобы расчистить их для очередного посева. Так, самым худшим городом для туристов в это время он считает Чиангмай и его окрестности на севере страны.

«Явление это столь массовое, что на Чиангмай, Чианграй, Пай и другие популярные туристические города на севере опускается густой смог. И да, конечно же, это опасно для здоровья», — объяснил россиянин.

Мужчина рассказал, что сейчас находится в горном городе Пай в трех часах езды от Чиангмая — при этом окружающих гор не видно из-за плотного дыма. Несмотря на это, по его словам, место «забито» европейскими туристами, которые приехали любоваться природой и водопадами.

«У многих в Чиангмае и Пае появляется кашель, увеличивается риск респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний. Воздух может и не иметь запаха гари, но в нем постоянно присутствуют вредные частицы. В эти месяцы так же и сухой сезон, когда не дождешься ни одной капельки дождя, чтобы он хоть немного расчистил небо», — добавил он.

Ранее в марте этот же россиянин рассказал, туристов из каких стран он считает самыми неискренними в общении. Путешественник признался, что никогда не мог поговорить по душам с англичанами, американцами и канадцами.