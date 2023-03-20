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12:31, 20 марта 2023Культура

Рэпера 6ix9ine выгнали с бейсбольного матча за пьянство

Page Six: рэпера Tekashi 6ix9ine выгнали с бейсбольного матча за пьянство

Фото: WIXTRÃ–M PETER / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Американского рэпера Tekashi 6ix9ine (настоящее имя — Даниэль Эрнандес) выгнали с бейсбольного стадиона в Майами, США, после того как он выпил слишком много алкоголя и начал вести себя шумно. Об этом сообщает Page Six.

«Он был сильно пьян и мешал другим гостям», — сообщил источник издания, подтверждая, что 26-летнего рэпера выпроводили за беспокойство фанатов. «Он был пьян, явно в нетрезвом состоянии и потерявшим самообладание», — добавил очевидец. «Прошлой ночью там было много семей, и он беспокоил людей», — заключил он.

В сети появилось видео, на котором рэпер перекрывает обзор другим фанатам игры, активно размахивая большим флагом и дергая бейсбольную сеть. Очевидцы также опубликовали видео, на котором музыкант теряет равновесие и падает из-за того, что слишком много выпил.

Ранее сообщалось, что 6ix9ine выгнали из ресторана El Tiesto в Майами за попытку бесплатно напоить друзей. Исполнитель без разрешения зашел за барную стойку и начал наливать из бутылки текилу прямо в рот посетителям.

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Варвара Кошечкина
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