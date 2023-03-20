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19:02, 20 марта 2023Мир

Стало известно об угрозе ареста Трампа

CNN: юристы Трампа готовятся к обвинению жюри, после которого политика могут арестовать

Фото: Brett Rojo / USA TODAY Sports / Reuters

Юристы бывшего президента США Дональда Трампа готовятся к возможному выдвижению обвинений против него от большого жюри. Об этом стало известно CNN от информированных источников.

Уточняется, что если Трампа решат привлечь к уголовной ответственности, существует угроза его ареста. Отмечается, что вынесение вердикта по делу бывшего главы государства находятся на финальном этапе.

Также сообщается, что республиканцы из палаты представителей США вызвали в конгресс прокурора, который собирается предъявить обвинения Трампу. «Ваши действия пошатнут уверенность в равнозначном применении правосудия и могут стать вмешательством в ход избирательной кампании 2024 года», — высказались политики в коллективном письме.

Ранее сообщалось, что экс-президента вызывали на допрос в рамках дела о выплатах бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд. Утверждалось, что адвокат Трампа Майкл Коэн в разгар президентской кампании 2016 года заплатил девушке 130 тысяч долларов. Взамен она должна была не разглашать информацию о связях с политиком.

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Виктория Кондратьева
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