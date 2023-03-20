В Турции решили проверять отели на устойчивость к землетрясениям

Hürriyet: отели в Турции будут проверять на сейсмостойкость

В Турции будут проверять отели и гостиницы на сейсмостойкость после произошедших в феврале сокрушительных землетрясений на юго-востоке страны. Об этом пишет газета Hürriyet.

По данным издания, президент Ассоциации турецких туристических агентств (TÜRSAB) Фируз Баглыкая уведомил, что Министерство культуры и туризма популярной курортной страны решило выдавать сертификаты сейсмоустойчивости гостиницам, а также предприятиям, работающим в секторе продуктов питания и напитков.

«Если раньше наши собеседники за границей спрашивали, "есть ли новые направления", то теперь они спрашивают о рисках землетрясений, — пояснил глава ассоциации. — Туроператоры, вероятно, потребуют отчеты о том, являются ли отели сейсмостойкими или нет. Отели должны быть сертифицированы, чтобы мы могли внушать доверие».

Мощнейшее за 80 лет землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Колебания земной коры ощущались во многих городах страны, в том числе в Кайсери, Адане, Мерсине. Сообщалось, что число жертв землетрясений превысило 49 тысяч человек.

Ранее в марте стало известно, что спрос россиян на туристические путевки в Турцию после землетрясений полностью восстановился. Наиболее активно отечественные туристы бронируют туры на майские праздники.