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20:04, 18 марта 2023Мир

Число жертв землетрясения в Турции вновь возросло

В Турции сообщили, что число жертв землетрясения превысило 49 тысяч человек
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: bdurrahman Antakyali / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что число подсчитанных жертв землетрясений, произошедших в феврале, вновь возросло. Об этом пишет ТАСС.

«В результате землетрясений с эпицентром в провинции Кахраманмараш погибли 49589 человек, из которых 6807 — иностранные граждане», — рассказал политик.

13 марта глава МВД Турции Сулейман Сойлу доложил, что среди жертв катаклизма более 6,6 тысячи иностранцев. При этом большая часть из них была из Сирии.

Общее число погибших на 12 марта достигло 48 тысяч человек. В районе катастрофы до сих пор устраняются последствия подземных толчков, разбираются завалы и обнаруживаются новые тела.

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Елена Апазиди
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