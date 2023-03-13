Раскрыто число погибших при землетрясениях в Турции иностранцев

МВД Турции сообщило, что при землетрясениях в стране погибли более 6,6 тысячи иностранцев

В результате разрушительных землетрясений в Турции погибли более 6,6 тысячи иностранных граждан. Об этом сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, передает РБК.

Министр уточнил, что большая часть жертв среди иностранцев были выходцами из Сирии. «Число иностранных граждан, погибших в результате землетрясений, составляет 6660. В основном это наши сирийские братья и сестры», — рассказал он.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число погибших при землетрясениях в Турции достигло 48 тысяч человек. Глава государства также рассказал, что число пострадавших превысило 115 тысяч человек. По его словам, в стране продолжают устранять последствия стихийного бедствия.