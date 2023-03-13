Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:29, 13 марта 2023Мир

Раскрыто число погибших при землетрясениях в Турции иностранцев

МВД Турции сообщило, что при землетрясениях в стране погибли более 6,6 тысячи иностранцев

Фото: Susana Vera / Reuters

В результате разрушительных землетрясений в Турции погибли более 6,6 тысячи иностранных граждан. Об этом сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, передает РБК.

Министр уточнил, что большая часть жертв среди иностранцев были выходцами из Сирии. «Число иностранных граждан, погибших в результате землетрясений, составляет 6660. В основном это наши сирийские братья и сестры», — рассказал он.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число погибших при землетрясениях в Турции достигло 48 тысяч человек. Глава государства также рассказал, что число пострадавших превысило 115 тысяч человек. По его словам, в стране продолжают устранять последствия стихийного бедствия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на вопрос о переименовании России в Московию
Кейт Бланшетт появилась на «Оскаре» в старом платье Louis Vuitton
Камеру флагмана Samsung раскритиковали из-за обмана
Популярный в России комик рассказал о трудностях адаптации в Турции
Ивлеева поделилась подробностями о своем преследователе
Пятилетняя девочка умерла в российской больнице
МОК отреагировал на допуск российских фехтовальщиков на турниры
Киев ответил на обвинения в организации протестов в Тбилиси
На Верхнем Ларсе отметили рост числа въезжающих из Грузии
Раскрыто число погибших при землетрясениях в Турции иностранцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.