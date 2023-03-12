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20:02, 12 марта 2023Мир

Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 48 тысяч

Эрдоган заявил, что число погибших при землетрясениях в Турции достигло 48 тысяч
СюжетЗемлетрясение в Турции

Фото: Susana Vera / Reuters

Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 48 тысяч человек. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

Глава государства также рассказал, что число получивших ранения превысило 115 тысяч человек. На данный момент в стране продолжают устранять последствия стихийного бедствия.

Ранее немецкий депутат Энгин Эроглу предрек, что серия землетрясений, прошедших в Турции в начале февраля, может привести к новому потоку беженцев, стремящихся попасть в Евросоюз. Он обратился к Совету Европы с вопросами о том, есть ли у ЕС план действий в связи с таким риском.

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Виктория Кондратьева
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