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15:33, 20 марта 2023Мир

В Варшаве признали возможное уничтожение Украины без помощи США и Польши

Премьер Польши заявил, что Украины бы уже не стало без помощи Вашингтона и Варшавы
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий. Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Украина была бы уже уничтожена без помощи Польши и США. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

Политик также указал, что в Европе не хватает основных вооружений. «Я бы хотел, чтобы страны Европы могли быть так сильны в военном плане, чтобы не нуждались в случае нападения ни в какой помощи извне. Чтобы могли поддерживать друг друга взаимно и поддерживать других. Сегодня это так не выглядит», — сказал он.

Ранее стало известно, что затяжной конфликт на Украине подорвет оборонную, технологическую и промышленную базу Европейского союза. Отмечается, что европейские компании могут быть не в состоянии удовлетворить растущий спрос на оружие так же быстро, как другие производители, и могут оказаться вытесненными со своего оборонного рынка.

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Виктория Кондратьева
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