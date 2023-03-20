Politico: затяжной конфликт на Украине подорвет европейскую оборонную промышленность

Затяжной конфликт на Украине подорвет оборонную, технологическую и промышленную базу Европейского союза. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что европейские компании могут быть не в состоянии удовлетворить растущий спрос на оружие так же быстро, как другие производители. «Они вполне могут оказаться вытесненными со своего оборонного рынка, если Украина быстро не победит Россию», — сказано в публикации.

Так, новая основная наземная боевая система, которую совместно разрабатывают Париж и Берлин, не будет полностью готова к эксплуатации раньше 2040 года. Тем временем Польша уже получила первые наземные боевые системы по соглашению, которое она подписала с южнокорейскими компаниями летом 2022 года. А чтобы быстро получить средства противовоздушной обороны, к закупкам которых присоединились Швеция и Финляндия, 15 стран НАТО обращаются к израильским и американским системам вместо систем европейского производства.

«Ускорение поставок оружия на Украину может косвенно поддержать европейскую оборонную промышленность. Действительно, чем дольше продолжаются боевые действия, тем больше вероятность того, что европейские правительства будут и дальше истощать свои арсеналы в поддержку Киева», — указано в статье.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что для надлежащего снабжения европейских армий Евросоюзу необходим промышленный блицкриг, который позволит многократно увеличить производство оружия, боеприпасов и военной техники.