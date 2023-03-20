Глава МИД Венгрии Сийярто: страна не станет участвовать в закупке боеприпасов для Украины

Венгрию пытаются втянуть в украинский конфликт, однако она не станет участвовать в поставках оружия Киеву. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) написал глава МИД страны Петер Сийярто.

Политик высказался о вопросах, которые обсуждались в Брюсселе на совещании с его коллегами из стран Евросоюза (ЕС). Сийярто пожаловался, что от них все активнее поступают предложения в поддержку вооруженного конфликта. В этот раз речь шла о схеме совместных закупок боеприпасов для Киева.

«Давление на нас усиливается, нас хотят втянуть в войну в соседней стране, но мы стоим на своем, потому что воля венгерского народа ясна: мы должны оставаться в стороне от этой войны», — сказал министр.

Ранее госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что Европарламент виновен в эскалации украинского конфликта. Он отметил, что Будапешт настаивает на мире, в то время как в Брюсселе «хотят войны».