МИД Венгрии заявил, что действия Европарламента ведут к эскалации конфликта на Украине

Госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер в видеообращении на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) обвинил Европарламент в эскалации конфликта на Украине.

По словам дипломата, критика со стороны депутатов ЕП в адрес министра иностранных дел страны Петера Сийярто призвана скрыть их намерения в разжигании войны.

«Это абсолютно верно, потому что венгерское правительство хочет мира, а евродепутаты и бюрократы в Брюсселе хотят войны. Мы хотим переговоров и немедленного прекращения огня, в то время как они хотят войны», — указал Менцер.

Он подчеркнул, что именно из-за этой позиции Европарламент критикует венгерское правительство и хочет втянуть его в конфликт. Госсекретарь также указал, что Сийярто представлял позицию именно по мирным переговорам.

Ранее глава МИД Венгрии заявил, что его страна опасается разделения мира на противоборствующие блоки, которые не выгодны ни одной стране, из-за конфликта на Украине.